19日、歌手の西川貴教さんがXを更新し、54歳の誕生日を迎えたことを報告しました。【写真を見る】【西川貴教】54歳に磯野波平と「本日同い年になりました」西川さんは、国民的人気アニメの登場キャラクター・磯野波平のイラストと自身の写真を並べ「本日同い年になりました。」と報告しています。 この投稿に「波平さんと同い年なんて信じられない！」「毛量が全然違いますネ」などと驚きのコメントが寄せられています。【