東北新幹線の「はやぶさ・こまち6号」で走行中に車両の連結部分が外れるトラブルを受け、日本航空は羽田空港と青森空港を結ぶ臨時便を運航すると発表しました。日本航空によりますと、羽田空港と青森空港を結ぶ路線で運航する臨時便は合わせて2便です。また、同じ区間を運航する別の2便については機体を大型化して運航するとしています。臨時便と機体の大型化により、約500人を乗せることができるということです。今後も