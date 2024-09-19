宮城県内を走行していた秋田新幹線こまちと東北新幹線の連結部分が何らかの理由で分離し停車していた影響で、JR東日本は東北新幹線が午後1時12分ごろ全線で運転を再開したことを発表しました。（午後1時30分更新）