【第126話】 9月19日 公開 講談社は9月19日、三香見サカ氏によるマンガ「薫る花は凛と咲く」第126話「薫子の父と凛太郎」をマガポケにて公開した。マガポケでの価格は90ポイント。 「薫る花は凛と咲く」は、底辺男子高校の主人公と、由緒正しきお嬢様校に通うヒロインの“近くて遠い”恋模様を描く学園青春作品。9月19日現在、マガポケでは第125話「たこ焼きパーティ&#12