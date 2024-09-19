★人気テーマ・ベスト１０ １円高メリット ２ディフェンシブ ３半導体 ４ＪＰＸ日経４００ ５好配当 ６円安メリット ７ペロブスカイト太陽電池 ８防衛 ９データセンター １０人工知能 みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「水素」が１７位となっている。 トヨタ自動車は１３日、水素関連分野への投資に特化したファンド「ＪａｐａｎＨｙｄｒ