■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (7186) コンコルディ 東証プライム (3997) Ｔワークス 東証スタンダード (6361) 荏原 東証プライム (1948) 弘電社 東証スタンダード (9204) スカイマーク 東証グロース ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (7707) ＰＳＳ 東証グロース (5381) Ｍｉ