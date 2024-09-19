プーマジャパンが17日に公式インスタグラム(@pumajapan)を更新し、「世界で活躍する #PUMAFAM Footballer 9人が秋冬コーデで#パレルモを履きこなす」と欧州組の日本人9選手の写真を公開した。プーマのスニーカー『パレルモ』を着用して撮影に臨んだのはロイヤル・ユニオン・サンジロワーズのDF町田浩樹、シントトロイデンのDF谷口彰悟とGK小久保玲央ブライアン、フライブルクのMF堂安律、リバプールのMF遠藤航、ブライトンのMF