ブラウブリッツ秋田は19日、GK猪瀬康介(23)が18日に入籍したことを発表した。猪瀬は今季、SC相模原から期限付き移籍で加入。クラブ公式サイトを通じて「私事ではありますが、9月18日に入籍しました。これからは家族の為により一層サッカーと向き合い、成長して、サポートしてくれる奥さんと、癒しをくれる愛犬の為にも日々精進していきます。今後とも温かく見守って頂けたら嬉しいです」とコメントした。