Jリーガーの「素顔」に迫る日本テレビの新番組「オフ・ザ・ピッチ」が、9月24日（火）よる9:54にスタート！MCは小木博明（おぎやはぎ）、進行（第1回〜3回）は宇垣美里。現役選手のインタビューをもとに、小木が独自の目線でプライベートにおける“こだわり度”をジャッジ！選手の魅力をわかりやすく紹介する番組だ。第1回のOAで紹介するのは、横浜F・マリノスの宮市亮選手。Jリーグ4シーズン目を迎えている宮市選手が、いま改めて