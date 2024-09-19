■番組の裏側をじっくり楽しめるメイキングショット続々 【写真】『SixTONESの今日からプロデューサーズ！』メイキング 9月15日に放送された、SixTONESの民放初の冠番組『SixTONESの今日からプロデューサーズ！』（日本テレビ系）。そのメイキングが番組公式X（旧Twitter）で公開された。 この番組は、2週連続で届けられるSixTONESの冠番組第1弾。SixTONESの6人が新米プロデューサーとなっ