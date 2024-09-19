■豪華な“秋の華”お弁当に、安岡千夏が「栄養バランスが、最高すぎた。ありがとう～」と感謝 【写真】京本大我が『モーツァルト！』キャストに差し入れした人形町今半のお弁当 ミュージカル女優の安岡千夏が自身の公式X（旧Twitter）で、アンサンブルで出演中の舞台『モーツァルト！』で主演を務めているSixTONES京本大我からの差し入れであるお弁当を公開した。 『モーツァルト！』で京本はヴ