「BCNランキング」2024年8月の月次集計データによると、液晶ディスプレイの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Xiaomi Monitor A24iP24FBA-RAGL（Xiaomi）2位MOBIUZ EX2510SEX2510S（BenQジャパン）3位EK271Ebmix（日本エイサー）4位241E1D/11（フィリップス）5位デルS2722QCS2722QC（デル）6位272E2FE/11（フィリップス）7位241V8L/11（フィリップス）8位242E2FE/11（フィリップス）9位Koorui 21.5