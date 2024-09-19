■水田詩織（NMB48）、表紙を飾るグラビア誌のオフショットを公開 【写真】NMB48の30thシングルで初選抜入りした水田詩織／美尻あらわな水着ショット他 NMB48の水田詩織が自身のX（旧Twitter）に、ビキニ姿のオフショットを投稿した。 現在発売中のアイドルグラビア誌『GIRLS-PEDIA2024 AUTUMN』（KADOKAWA）に登場し、同グループの石田優美、龍本弥生、田中美空と一緒に表紙も飾っている水田。 「めちゃ可愛く撮ってい