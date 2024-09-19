KARA出身のハラさんを暴行及び、脅迫した疑いで実刑が確定した元恋人のチェ・ジョンボム氏。出所したチェ・ジョンボム氏に悪質なコメントを残した男性に侮辱罪が成立しないという韓国憲法裁判所の判断が注目を集めている。本日（19日）、法曹界によると憲法裁判所は先月29日、仁川（インチョン）地検の起訴猶予処分の取り消しを求めて、コメントを残したチョン氏が申し立てた憲法訴願審判を開き、裁判官の全会一致で請求を引用した