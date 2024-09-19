カカオ豆価格の高止まりなどを受け、コアラのマーチやパイの実などを値上げです。ロッテは、チョコレート菓子など、75品目を11月1日から順次値上げや内容量を減らす実質値上げを行うと発表しました。値上げ幅は、3.7％から38.4％で、「コアラのマーチ」や「パイの実」「ガーナ」などが対象です。主産地での異常気象でカカオ豆の市場価格が高止まりしていることや、物流費の高騰などが要因だとしています。ロッテは9月、アイスを値