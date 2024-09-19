秋のG1開幕戦・スプリンターズS（29日、中山）に出走するヴェントヴォーチェ（牡7＝牧浦）はルメールとのコンビで参戦する。19日に行われた1週前追いは鞍上を背に坂路で4F52秒0〜1F12秒2をマーク。ルメールは「フレッシュだし、息の入りも良かった」と感触を口にした。23年高松宮記念（8着）以来の長期休養明け。牧浦師は「（1週前追いは）予定通り。うながしただけで反応してくれた。使っていると硬さが出るので休み明けの