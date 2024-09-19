U―20（20歳以下）女子W杯、準決勝のオランダ戦で先制ゴールを決め、喜ぶ松窪真心（左）＝18日、カリ（AP＝共同）サッカーのU―20（20歳以下）女子ワールドカップ（W杯）は18日、コロンビアのカリで準決勝が行われ、日本はオランダに2―0で快勝し、3大会連続の決勝進出を決めた。2大会ぶりの優勝を懸けて、22日（日本時間23日）の決勝で北朝鮮と対戦する。日本は前半を0―0で折り返すと、後半に松窪（カレッジ）が2得点した。