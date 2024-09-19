石川県輪島市の「朝市通り」を視察する岸田首相（左から2人目）＝19日午前（代表撮影）岸田文雄首相は19日、能登半島地震で大きな被害が出た石川県を訪問した。大規模火災で大半の建物が焼失した輪島市の「朝市通り」を視察。午後には宅地が液状化した県中部の内灘町の現場を訪れる。被災地入りは7月1日以来、4回目。輪島市では、伝統工芸品「輪島塗」の仮設工房で、なりわい再建の進捗状況を確認。その後、1次産業従事者らと