【AFP＝時事】米大リーグ（MLB）は18日、各地で試合が行われ、ミルウォーキー・ブルワーズ（Milwaukee Brewers）がナ・リーグ中地区優勝を決め、プレーオフ進出一番乗りを果たした。ブルワーズはこの日のフィラデルフィア・フィリーズ（Philadelphia Phillies）戦を前に、同地区のシカゴ・カブス（Chicago Cubs）がオークランド・アスレチックス（Oakland Athletics）に敗れたことを受け、地区タイトル獲得が確定した。ブルワ