林芳正官房長官は19日、中国広東省深圳市で日本人男児が刺されて死亡した事件を受け、日本人学校へのスクールバスや徒歩などでの通学の安全確保策を、関係省庁が至急検討すると明らかにした。「日本人学校の安全対策を含め、再発防止に全力を尽くす」と強調した。中国では6月にも日本人母子が襲われる事件が発生している。中国・深圳で刺された日本人10歳男児死亡登校中44歳男性拘束林氏は、今回の男児死亡事