JR北海道は、北海道室蘭市の室蘭駅を10月1日から無人化すると発表した。鉄道の国有化前から設置され、現在地付近の初代駅舎の開業から130年近くたつ歴史ある駅で、今も特急列車が1日5往復発着するが、利用客の減少で無人化が決まった。旧室蘭駅の駅舎。現在は室蘭観光協会が事務所を置き、駅舎隣には蒸気機関車のD51も展示されている=2024年9月18日午後5時2分、北海道室蘭市海岸町1丁目、松本英仁撮影JR北によると、室蘭駅の1