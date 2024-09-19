Ben Blanchard[台北 １９日 ロイター] - 台湾の顧立雄国防部長（国防相）は１８日、記者団に対し、台湾は米国その他の友好国や同盟国との安全保障協力が深化したことにより、戦闘効率が向上したと述べた。発言は１９日に報道が解禁された。台湾要人が米国との軍事協力に言及するのは珍しい。顧氏は「過去数年間、台湾と米国、他の友好国、同盟国は安全保障上の連携を常に強化し、軍事協力を拡大、深化させ続けてきた」と説明。