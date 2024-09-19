ジュニア内グループHiHi Jetsの高橋優斗（24）が、10月1日午前0時をもって所属するSTARTO ENTERTAINMENTから退所することが19日、分かった。ジュニアの公式サイトなどで発表された。グループは4人組で活動継続するという。同社は発表で「この度、弊社所属タレント高橋優斗（HiHi Jets）は、2024年10月1日0時をもちまして、株式会社STARTO ENTERTAINMENTを退所いたしますことをご報告申し上げます。日頃より、高橋を応援してくださ