横浜流星が主演する2025年大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合ほか）に、追加キャストとして安田顕の出演が決定した。あふれるアイデアで日本の未来を変える稀代の天才、平賀源内を演じる。安田の大河ドラマ出演は、『功名が辻』以来の2作品目。【写真】安田顕が平賀源内に！横浜流星との共演シーン写真も公開本作は、“江戸のメディア王”として時代の寵児（ちょうじ）になった蔦屋重三郎の生涯を、笑いと涙