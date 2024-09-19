松本若菜が主演、田中圭、Snow Manの深澤辰哉が競演する10月17日スタートのドラマ『わたしの宝物』（フジテレビ系／毎週木曜22時）より、不穏な花々に取り囲まれた松本、田中、深澤の心情を映し出すポスタービジュアルが解禁された。【写真】Snow Man・深澤辰哉、「smart」11月号表紙に！メンバー愛語る「自分の周りにいてほしい」本作は、夫以外の男性との子供を、夫との子と偽って産んで育てる「托卵（たくらん）」を題材