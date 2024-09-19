ティモシー・シャラメが主演を務める、米音楽界の大御所ボブ・ディランの伝記映画『A Complete Unknown（原題）』が、邦題を『名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN』として2025年2月に公開されることが決定。輝きに満ちた場面写真3点が解禁された。【写真】ティモシー・シャラメがボブ・ディランを熱演！『名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN』場面写真歴史に残る名曲と伝説を数多く残し、今もなお現役でステージに立ち続ける史上最