米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＤＹＮＡＭＩＴＥ」が１８日（日本時間１９日）に放送され、元新日本プロレスの?レインメーカー?オカダ・カズチカ（３６）が「オールスタートリオマッチ」で激闘の末に敗戦を喫した。コンチネンタル王者は世界タッグ王者ヤングバックス（マシュー＆ニコラス・ジャクソン）との「ジ・エリート」トリオで、インターナショナル王者ウィル・オスプレイ＆ＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介