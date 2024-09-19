トロント国際映画祭で激賞され、史上最高のカナダ・コメディーの一本に選出された映画『I Like Movies アイ・ライク・ムービーズ』が、12月27日より公開されることが決定。ティザービジュアルが解禁された。【写真】「カナダ映画の未来」と評された本作の脚本・監督を務めたカナダ出身のチャンドラー・レヴァック本作は、レンタルDVDが全盛だった2003年のカナダを舞台に、人とうまくやれず行く先々でトラブルを起こす映画好き