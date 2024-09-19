イングランド・プレミアリーグの名門リバプールが来年１月の冬の移籍市場でＭＦの補強に乗り出すことになった。リバプールは８月３０日が締め切りだった夏の移籍市場でスペイン１部レアル・ソシエダードの同国代表ＭＦマルティン・スビメンディの獲得に乗り出すも失敗。次の移籍期間でもＭＦ新戦力を求めていくという。スペインメディア「ＦＩＣＨＡＪＥＳ・ＮＥＴ」は「リバプールはアルネ・スロット監督の下、中盤の強化とい