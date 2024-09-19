チャンネル登録者数245万人超えの人気YouTuber・カジサックとしても活躍する梶原雄太（キングコング）の長女・梶原叶渚が、19日までにインスタグラムを更新。メイク姿を投稿しファンから反響が寄せられた。【写真】“カジサック娘”15歳モデル、“さすがに可愛すぎる”インスタショット（9枚）7月31日に15歳の誕生日を迎えた梶原は、小中学生向け雑誌「Cuugal」（‎角川春樹事務所）でモデルとして活躍、インスタグラムに