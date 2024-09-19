総合格闘家の堀口恭司が18日、自身のSNSを更新し、師匠・山本"KID"徳郁さんの命日にコメントを残した。【写真】これは泣ける…。堀口恭司、在りし日の山本“KID”徳郁さんと2ショット2000年代から2010年代にかけて、さまざまなリングで活躍し、ファンを熱狂させていた山本さん。2018年8月にがんを公表すると、翌月の18日に亡くなったことが分かった。堀口は山本さんに憧れ、高校卒業と同時に山本さんのジム「KRAZY BEE」に入門