ZARDトリビュートバンドのSARD UNDERGROUNDが9月18日、デビュー5周年記念生配信を実施した。同生配信番組では、2019年のデビューから5年間の映像を収めた5周年記念映像集『Film Collection 2019 - 2024 Music & History』を12月18日にリリースすることが発表となった。◆SARD UNDERGROUND 画像生配信番組では約2時間にわたり、映像やクイズコーナーで5年間を振り返りながら印象的な思い出を語り、メンバー3人それぞれの言葉で