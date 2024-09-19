”厄介ウニ“を“絶品ウニ”に変え、海の砂漠化を防げ！ 大地を甦らせる“奇跡”のブドウ畑！「極上ワイン」で世界に挑む 「自然を育む」「稼ぐ」の両立に、二階堂ふみが迫る！   テレ東では、9月22日(日)よる8時50分から、「海と大地を救う！ニッポンの挑戦者たち」を放送します！日本の知られざる挑戦者から、未来を照らすヒント「希望の種」を探すシリーズ「JAPANプロジェクト」。4月放送