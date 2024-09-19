デビュー30周年イヤーを記念して10年ぶりの再集結による再演を果たす黒夢が、ブランドSAINT Mxxxxxx / READYMADEのデザイナー細川雄太とのコラボレーションプロジェクトをスタートさせた。◆黒夢 画像その第一弾は、デザイナー細川のオファーによって写真家RKを起用した“黒夢 × SAINT Mxxxxxx”のフォトセッションだ。撮影は先ごろ、都内某所で行われた。十代の頃の細川にインスピレーションを与えたという黒夢とのコラボは、細