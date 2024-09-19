コストコでしか買えない『おさつどきっ』が登場したようです。UHA味覚糖のあれで、『おさつどきっ アップルパイ味』というやつ。これ、本当にアップルパイなんですよねぇ。さつまいも感がもっとあってもいいのでは？と思うほどに（笑）。まさに秋の味覚的おやつ。お試しあれ！コストコでしか買えない『おさつどきっ』UHA味覚糖の定番スナック菓子『おさつどきっ』のコストコ限定フレーバー『おさつどきっ アップルパイ味』（品番 3