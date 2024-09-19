エピフォンから、B'z松本孝弘の最新シグネチャー・モデル『Tak Matsumoto 1955 Les Paul Standard』が、10月16日（水）より国内ギブソン正規販売店にて発売開始される。『Epiphone Tak Matsumoto 1955 Les Paul Standard』は、2022年にギブソン・カスタムから発売された『Gibson Tak Matsumoto 1955 Les Paul Standard』を基に制作され、エピフォンのプレミアム・シリーズ “Inspired By Gibson Custom（インスパイアド・バイ・ギ