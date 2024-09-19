お笑いコンビ「U字工事」の福田薫が18日、自身のSNSで大相撲観戦の様子を公開した。福田は「おぼん師匠に誘って頂き貴重な席で大相撲観戦でした」と、最前列で大先輩のお笑いコンビ「おぼん・こぼん」のおぼんと共に観戦してことを報告。「凄い迫力に唸り！緊張しました！！」と、相撲の迫力に感動した様子を伝えつつ、ファンから寄せられた「漫才協会で席を持っているのか！？」という噂に対しては、「カツカツの漫才協会で席確保