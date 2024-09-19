フェンダーから、本格的な演奏体験をすぐにスタートできる厳選されたアクセサリーのバンドルパッケージ『Squier Affinity Series Stratocaster Mustang Micro Pack』が、9月19日（木）より販売される。『Squier Affinity Series Stratocaster Mustang Micro Pack』には、Squier Affinity Series Stratocasterと、Fender Mustang Microヘッドフォンアンプ、PreSonus HD9ヘッドフォン、パッド入りデラックスギグバッグ、ストラップ、