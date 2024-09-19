◆第５８回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２９日、中山競馬場・芝１２００メートル）１週前追い切り＝９月１９日、栗東トレセンナムラクレア（牝５歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ミッキーアイル）に初騎乗する横山武史騎手＝美浦・鈴木伸尋厩舎＝が、１週前追い切りで初コンタクトを取った。主戦の浜中が先週に騎乗停止処分を受け、急きょ決まった新コンビ。坂路でオンザダブル（５歳３勝クラス）を追走し、５０秒４―１２秒０。ラ