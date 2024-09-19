それはまさに「橋の超信地旋回」。阪神高速「3年通行止め工事」のハイライト完了阪神高速が2024年9月14日（土）夜間に行った大規模工事の動画が公式Xで公開され、大きな反響が寄せられています。瓜破交差点の上空で進む阪神高速の高架橋架け替え工事。2024年6月撮影（画像：阪神高速道路）。公開されたのは、14号松原線「喜連瓜破（きれうりわり）」付近の大規模更新工事の様子。この区間は2022年6月から通行止めとなっており