ロシアの食品検疫当局・連邦動植物検疫監督局は１８日、福島第１原子力発電所付近で獲れた魚に異常がなかったとしつつも、日本産水産物に対する輸入規制は続けると発表した。ロシア国営のタス通信などは、ロシア当局が福島原発の沖合で獲れた魚に対する追跡調査を実施しているが、現在まで異常のある事例は確認されていないと伝えた。ロシアは、日本・東京電力の福島第１原発汚染水の放水が始まった２カ月後の昨年１０月から、日本