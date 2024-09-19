セルティックは古橋、前田、旗手の活躍で5-1の大勝スコットランド1部セルティックは9月18日、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第1節でスロバキアのスロバン・ブラチスラバと対戦し、5-1の快勝を飾った。FW古橋亨梧、FW前田大然、MF旗手怜央の日本人トリオが揃って先発出場し、大暴れ。古橋と前田のゴール、旗手はアシストと連係が光る見事な活躍だった。1-0の後半2分、まずは古橋が決める。MFニコラス・ゲリット