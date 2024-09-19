上海市の工業企業、１〜８月の総生産額０・９％減上海自由貿易試験区臨港新片区にある生命科技産業園の医療設備製造工場で、製品を点検する従業員。（2022年8月18日撮影、上海＝新華社記者/金立旺）【新華社上海9月19日】中国上海市統計局が18日に発表した同市の一定規模（主要事業の年間売上高2千万元、1元＝約20円）以上の工業企業の1〜8月の総生産額は、前年同期比0.9％減の2兆4966億3500万元だった。生産販売率（生産に占