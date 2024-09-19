大谷は初のプレーオフ進出まであと1勝となった(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間9月18日（日本時間19日）、敵地でのマーリンズ戦に「1番・DH」で先発出場。5打数1安打の成績でチームは8‐4で勝利した。ドジャースはシーズン90勝に到達し、地区優勝へのマジックを「7」としている。【動画】大台50盗塁へリーチ！大谷翔平が49盗塁を達成するシーン大谷は初回の第1打席に左前打で出塁し、26回連続盗塁成功となる二盗