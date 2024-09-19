元シンプル・マインズのドラマーのケニー・ヒスロップが死去した。７３歳だった。 【写真】あどけなさが残る若かりし頃のショット スコットランド出身の同バンドに１９８１年に加入し１年間在籍したケニー、友人でスリックで活動を共にしたこともあるウルトラヴォックスのフロントマン、ミッジ・ユーロがＳＮＳに発表、追悼の言葉を綴っている。「ＪＦＫ空港からブリティッシュ・エアウェイズの飛行