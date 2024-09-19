【ロサンゼルス時事】米大リーグで１８日、ナ・リーグ中地区でブルワーズが２年連続の地区優勝を決めた。今永と鈴木が所属する同地区２位のカブスがデーゲームでアスレチックスに３―５で敗れて決まった。今季ポストシーズン進出一番乗り。ブルワーズは地区優勝を決めた後に行われたフィリーズ戦で２―１のサヨナラ勝ちを収めた。