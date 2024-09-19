“坂のまち小樽に暮らす人々が人生という坂の途中で本を読み、大いに語り合う会”。略して、「坂の途中で本を読む会」――この小さな読書会のメンバーが、朝倉かすみ氏による長編『よむよむかたる』（文藝春秋）の主な登場人物である。毎月1回開催されていた読書会が、コロナ禍で休会を余儀なくされ、3年ぶりにメンバーが集まる場面から物語がはじまる。【松本清張賞受賞】なぜ人は無許可で壁面に「書く」のか。“グラフィティ”