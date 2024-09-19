光学部品の売り上げを少なく申告し、法人税など約5200万円を脱税したとして、東京国税局査察部が法人税法違反などの疑いで、医療用光学部品の設計・製造会社「暁明技術」（東京都八王子市）と、実質的経営者の中山明氏（59）を東京地検に告発したことが19日、関係者への取材で分かった。関係者によると、告発容疑は2023年3月期までの3年間で、約2億1500万円の所得を隠し、法人税などを脱税した疑い。中国など海外の取引先に部