不要品の買取業者を装う“先払い買い取り”と呼ばれる手口で違法な高金利でヤミ金融を営んだとして、男3人が逮捕されました。出資法違反などの疑いで逮捕されたのは、東京・渋谷区のコンサルティング会社社長・萩原教章容疑者（40）ら男3人で、神奈川県に住む男性など3人に対し、法定利息の最大13倍の高金利であわせておよそ180万円を貸し付けた疑いが持たれています。警視庁によりますと、萩原容疑者らは不要品の買い取り代金の先