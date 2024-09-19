北朝鮮メディアは18日発射した弾道ミサイルについて、命中精度や弾頭の爆発力を確認することを目的とした新型戦術弾道ミサイルの発射実験だったと報じました。朝鮮中央通信は19日、4.5トン級の超大型弾頭を搭載可能な新型戦術弾道ミサイル「火星11ダー4.5」の発射実験に成功したと報じました。金正恩総書記が現地で視察している写真も公開しています。320キロメートル離れた目標に対する命中精度と、超大型弾頭の爆発力を